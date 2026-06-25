Esclusiva: Venezia, avanza Brignoli come vice Stankovic

25/06/2026 | 13:34:02

Il Venezia cerca un portiere, continua a seguire Montipò del Verona che, però, è un potenziale titolare. E la volontà sarebbe quella di dare completa fiducia a Stankovic affiancandogli un vice di esperienza. A sorpresa ora gli occhi sono puntati anche su Alberto Brignoli, classe 1991, attualmente all’AEK Atene e che ha dato disponibilità al Venezia. Situazione da seguire in attesa della decisione definitiva.

Foto: Instagram Brignoli