Esclusiva: Szczesny, nuovi contatti Juventus-Al Nassr

La Juventus deve trovare una soluzione per Szczesny dopo aver annunciato l’arrivo di Di Gregorio. Vi abbiamo sempre parlato della soluzione araba, anticipando questa soluzione come una delle piste da seguire. Nelle prossime ore ci sarà una call tra i club, l’Al Nassr ha inseguito altri portieri ma senza arrivare a un accordo. E aveva già un’intesa con il polacco per un mega ingaggio, bisogna trovare la quadratura con la Juventus che si accontenterebbe di un minimo indennizzo. Non siamo ancora agli accordi definitivi, ma è una situazione da seguire come dimostrato dalla call prevista nelle prossime ore. Chi spera in Italia di prendere Szczesny (Monza in testa) deve solo “gufare” che salti la trattativa – ancora in piedi – con l’Al Nassr. Foto: instagram Szczesny