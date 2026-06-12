Esclusiva: Sogliano, no al Lecce. E probabile rinnovo a Verona

12/06/2026 | 17:22:18

Vi avevamo parlato del forte corteggiamento del Lecce nei riguardi di Sean Sogliano. C’era stato anche un incontro tra il presidente Sticchi Damiani e il direttore sportivo reduce da anni di plusvalenze. Negli ultimi minuti è arrivato il no di Sogliano che preferisce restare a Verona e quasi sicuramente prolungherà il contratto (attuale scadenza 2027) per un altro paio di stagioni. Sogliano ha ringraziato, il suo rapporto con Sticchi Damiani è sincero e leale da sempre, ma non se la sente di lasciare il Verona in un momento così delicato. Adesso la scelta del nuovo allenatore: come anticipato, da oltre una settimana è in lizza anche Marco Baroni.

Foto: Instagram Verona