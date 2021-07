Esclusiva: Simy, sondaggio Athletic Bilbao. E la Salernitana torna a informarsi

Il Crotone non ha fretta per Simy, sa che servirà ancora qualche giorno per chiarire la situazione. Intanto, dopo le evoluzioni dei giorni scorsi vanno registrate due nuove situazioni. Una vecchia per la verità, visto che la Salernitana è tornata a informarsi e sta decidendo se programmare un’operazione molto importante.

Di sicuro l’interesse c’è. In giornata anche l’Athletic Bilbao ha chiesto informazioni approfondite, dopo l’interesse dello Stoccarda dei giorni scorsi e dopo che Simy ha deciso di non ascoltare le sirene turche.

Foto: Sito Crotone