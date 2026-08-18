Esclusiva: Seba Esposito, nuovo sondaggio Lazio. Ci sono anche Napoli e Torino

18/08/2026 | 23:10:34

Sebastiano Esposito e il suo futuro: una soluzione da trovare, facendo fronte comune e mettendo da parte qualsiasi tipo di polemica. Lo scorso 5 agosto vi avevamo parlato in esclusiva di un dialogo con la Lazio. Ci sono stati altri dialoghi nelle ultime ore, situazione che può interessare pur non essendo una prima punta e in caso di uscita di Dia. Occhio alle sorprese, per esempio il Napoli che potrebbe presentarsi negli ultimi giorni di mercato, per ora una traccia. Oppure il Torino se ci fosse una cessione nel reparto offensivo, ovviamente per tutti sarà importante la formula che chiederà il Cagliari.



Foto: Instagram personale