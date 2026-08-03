Esclusiva: Seba Esposito, all’estero c’è solo l’Hull City. L’incrocio con Maldini

03/08/2026 | 21:59:32

Abbiamo ricostruito, in base alle nostre informazioni, la vicenda Sebastiano Esposito. Con civiltà e grande educazione, quindi respingiamo i messaggi di minaccia che abbiamo ricevuto nella notte. Tutto il resto non ci interessa. Premesso questo, Giulini ha le sue ragioni e cercherà di trovare una soluzione ma la valutazione resta di 20 milioni che può scendere di 4-5 milioni se l’affare si allargasse. L’Atalanta avrà a tarda ora un incontro con il Cagliari alla presenza dell’intermediario Busardò, ma non è una trattativa semplice. All’estero c’è l’Hull City, in Italia potrebbe materializzarsi il Torino ma la cifra è alta. Mentre nel caso della Lazio (ne parliamo a parte) a parte l’aspetto del cartellino va considerato anche il non trascurabile dettaglio che il club cerca un attaccante con caratteristiche diverse. Quanto a Daniel Maldini-Cagliari, ve ne abbiamo parlato in esclusiva dai primi giorni di luglio: il figlio d’arte è destinato ad andare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto. Ma se il club di Giulini decidesse di acquisirlo dando una valutazione non sarebbe un semplice dettaglio perché aiuterebbe a trovare una chiave per Sebastiano Esposito.



Foto: sito Cagliari