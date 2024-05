Esclusiva: Sarri, sondaggio approfondito del Leicester. Ma lui aspetta ancora

Il Leicester deve sostituire Enzo Maresca e ha fatto un sondaggio approfondito per Maurizio Sarri. Il profilo piace non poco, ci sono altri candidati, ma per il momento l’allenatore toscano preferisce aspettare ancora per qualche giorno. Il Leicester è comunque una pista da seguire. Ci sono alcune situazioni da chiarire in Italia, comprese Lazio e Bologna, quindi Sarri non ha fretta. La proposta del Panathinaikos risale a una settimana fa, ingaggio importante ma il Comandante ha ringraziato e ha preferito non approfondire.

Foto: Twitter Lazio