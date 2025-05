Esclusiva: Sarri-Lazio, domani probabile vertice con Fabiani. I dettagli

31/05/2025 | 20:01:13

La Lazio ha alzato il pressing nei riguardi di Maurizio Sarri, un pressing che è diventato asfissiante nelle ultime ore dopo quanto vi raccontiamo da giorni. A noi risulta che, dopo una riunione di ieri tra il Comandante e il suo staff, in giornata sia stato inviato il contratto che gli avvocati stanno studiando nei dettagli. Impegno biennale con opzione: 2,5 milioni a stagione più bonus. I bonus funzionano così: 500 mila euro in caso di qualificazione Europa League, un milione in caso di Champions, se venissero centrati entrerebbero nella parte fissa della seconda stagione. In caso di accordi definitivi, il vice sarà Marco Ianni. Oggi Fabiani non ha raggiunto Sarri nella sua residenza in Toscana, contrariamente ad alcune indiscrezioni, probabile che accada nella giornata di domani. Bisognerà trovare gli accordi definitivi sugli aspetti tecnici, sul programma mercato, sugli intoccabili e i meno intoccabili, in modo da non ripetere gli equivoci del passato. Tutto questo per chiarire che la Lazio non può essere la seconda scelta per Sarri, ma neanche la scelta superficiale che possa portare a incomprensioni poi irrisolvibili. Ora è tutto bello e c’è il sole, anche perché il Comandante è la scorciatoia migliore per rispondere al malcontento di una tifoseria delusa. Ma poi, quando si comincerà a lavorare, il sole non può diventare pioggia per i balletti che in passato hanno portato a frizioni (soprattutto nella stagione del secondo posto e della qualificazione Champions). L’Atalanta? Ha pensato soprattutto al miglior congedo di Gasperini, destinato alla Roma, senza mettergli fretta. Ha pensato anche a Sarri, e lo confermiamo, all’interno di una lista non troppo allargata: adesso tocca alla Lazio tagliare il traguardo.

Foto: WeTransfer Clinic Valdarno