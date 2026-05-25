Esclusiva: Sarri-Lazio, accordo per la risoluzione. I dettagli

25/05/2026 | 23:24:27

Maurizio Sarri e la Lazio hanno raggiunto in serata gli accordi per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2028. Non ci sono stati incontri, per l’intero pomeriggio hanno lavorato i legali e nelle prossime ore il tutto sarà formalizzato dal conciliatore. Non ci sono stati frizioni, al netto di voci infondate circolate in serata, non ci saranno rinunce o cose di questo tipo. Le parti sono arrivate a un’intesa, adesso servono solo i passaggi burocratici. Poi Sarri sarà libero di firmare per l’Atalanta e Gattuso per la Lazio, come abbiamo anticipato negli ultimi giorni e nelle ultime ore.

Foto: X Lazio