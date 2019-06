Pioli in seconda fila, il prescelto è Di Francesco. E non ci sono più dubbi che la Samp voglia nelle prossime ore chiudere l’operazione. Ferrero e Osti hanno scelto, l’allenatore ha già parlato con la Roma per liberarsi. Pioli era in seconda fila e ci resta, saranno le ore di Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Roma