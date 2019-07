Esclusiva: Samp, altra missione per Malinovskyi. Ora se Ferrero…

Altra missione nelle ultime ore in Belgio della Samp per Ruslan Malinovskyi, centrocampista di talento del Genk. L’intenzione è quella di chiudere per una cifra sotto i 15 milioni con i bonus. La Samp ha ormai convinto il club belga, ora si tratta solo di capire se Ferrero – come ha dichiarato recentemente – resterà in sella al club, oppure se cederà alla cordata di Vialli. Ma anche in quest’ultimo caso Malinovskyi potrebbe essere blucerchiato. Tra qualche giorno tutto sarà più chiaro, questa fase di stand-by in ogni caso condiziona il mercato della Samp, con i dovuti rischi del caso.

Foto: newsbeezer.com