Esclusiva: Salvatore Cerbone in uscita da Casarano, c’è anche il Pisa

05/07/2026 | 14:45:41

Salvatore Cerbone, esterno offensivo classe 2007 del Casarano, è già diventato un gioiello di mercato. Soprattutto i playoff di Serie C hanno consacrato il suo talento, i pugliesi lo avevano prelevato dall’Ascoli e con Di Bari è diventato sempre più protagonista. Sara difficile trattenerlo a Casarano, anche perché ci sono state manifestazioni di interesse sia dalla Serie A che dalla B. Negli ultimi giorni il Pisa, più di altri club, ha alzato il pressing e sta lavorando per arrivare a un accordo in modo da poter anticipare la concorrenza.

Foto: Instagram Cerbone