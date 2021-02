Esclusiva: Salernitana a sorpresa, preso l’attaccante Kristoffersen

Un attaccante a sorpresa per la Salernitana. Ci sono gli accordi per Julian Kristoffersen, prima punta norvegese classe 1997 svincolatosi poco meno di un mese fa, in passato protagonista anche con il Copenhagen. Kristoffersen, un gigante di quasi due metri, era stato accostato ad altri club, anche italiani, ma la Salernitana ha battuto tutti in volata. Contratto di tre anni e mezzo, ci sono gli accordi, l’attaccante sarà molto presto a disposizione di Fabrizio Castori.

Foto: alfredopedulla.com