Esclusiva: Rugani-Higuain al Chelsea, la Juve aspetta il ritorno di Ramadani. Gli scenari

Fase di stand-by per i trasferimenti di Rugani e Higuain al Chelsea. Con un distinguo: il Pipita si sta godendo le vacanze dopo il Mondiale, mentre il difensore vorrebbe che la pratica venisse risolta senza dover aspettare ancora. Nei prossimi giorni la Juve volerà per la tournée americana, al momento in gruppo è previsto anche Rugani, ma vedremo gli sviluppi dei prossimi giorni. Tutto dipenderà da Fali Ramadani, volato in Germania per chiudere la cessione di Rebic dall’Eintracht al Bayern (c’è anche il Manchester United, ma ora il pallino è del club tedesco). L’agente aveva fissato il ritorno in Italia per lunedì, ma potrebbe anticipare alle prossime ore il rientro a Milano. Higuain è un discorso avviato, alle condizioni della Juve, un intrigo di Sarri per il nuovo Chelsea. Presto aggiornamenti.