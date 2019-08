Esclusiva: Roma, sempre più Rugani. E nei discorsi con la Juve…

La settimana che sta per partire è quella giusta per perfezionare il trasferimento di Daniele Rugani alla Roma. Si

tratta del difensore centrale che manca a Fonseca, dopo i tentativi andati a vuoto per Lovren e nel rispetto dei contatti continui con la Juve che hanno già portato a un incontro nella Capitale alla presenza di Fabio Paratici. La Juve per Rugani era partita da 5 milioni di prestito oneroso più 25 di obbligo di riscatto, adesso è scesa a 5 milioni più 20, ma nei discorsi con il club bianconero può entrare almeno un giovane (se non due) protagonisti con i giallorossi. Si tratta del terzino Devid Eugene Bouah e del centrocampista Alessio Riccardi, non escludendo altri nomi e trovando comunque una formula nel gioco di plusvalenze che possa accontentare entrambi, fermo restando che la Roma non vorrebbe privarsi dei due gioielli sopracitati, soprattutto Riccardi. In questo modo si abbatterebbe ulteriormente la valutazione di Rugani. Quest’ultimo, accostato da diverse fonti a Monaco e Barcellona, non è stato realmente vicino a nessuna delle sue suddette soluzioni. Rugani gradisce la Roma, non ha partecipato alle ultime uscite bianconere – compresa quella di Villar Perosa – restando sempre in panchina, chiara conferma di una svolta in arrivo. Siamo abituati a parlare prima e non dopo, nel rispetto di tutte le difficoltà che possono esserci durante una trattativa, ma quella in arrivo può essere la settimana giusta per chiudere l’operazione Rugani-Roma.

Foto: sito ufficiale Juventus