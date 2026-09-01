Esclusiva: Roma, nuovi contatti per Leweling

01/09/2026 | 14:04:37

La Roma prova il colpo last minute, riaprendo i contatti con l’esterno offensivo dello Stoccarda, Jamie Leweling, classe 2001. Ieri era stata trovata una base di intesa con il club per una cifra leggermente superiore ai 30 milioni con i bonus. Il giocatore però aveva stoppato tutto, prendendosi alcune ore per riflettere. Poco fa sono ricominciati i contatti e la Roma prova a chiudere l’affare con il club tedesco.

Foto: sito Bundesliga