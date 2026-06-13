Esclusiva: Reggina, incontro in corso tra Rizzetta e Ballarino

13/06/2026 | 19:45:51

Matt Rizzetta è sbarcato a Reggio Calabria – come svelato – subito dopo le 13 ed è stato raggiunto dal suo uomo di fiducia Nicola Cirrincione, partito ieri da New York. In questi minuti è in corso, nei pressi di Catania, un incontro con Nino Ballarino, azionista di maggioranza della Reggina, per memorizzare gli eventuali margini di un accordo. Questo summit certifica, ancora una volta, i discorsi ancora in piedi. In parallelo l’interesse del gruppo rappresentato da Claudio Lotito che, dopo l’incontro di lunedì scorso a Roma, non ha per il momento formalizzato. Siccome non ci sono firme da parte della concorrenza, Rizzetta confermerà la proposta di circa 2,5 milioni già presentata via PEC e che vi avevamo anticipato 4 giorni fa. All’incontro in corso è presente il dg Praticò, dal buon esito o meno del summit avremo le idee più chiare sul futuro della Reggina (il tempo stringe).

foto insta rizzetta