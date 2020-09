Due difensori centrali per la Reggiana. In questi minuti sta firmando Arlind Ajeti, notizia svelata ieri sera, svizzero naturalizzato albanese classe 1993, che torna in Italia dopo le esperienze con Torino, Crotone e Frosinone. Ma non finisce qui perché tra qualche ora toccherà a Riccardo Gatti, classe 1997, in arrivo dall’Atalanta. Due difensori centrali per la Reggiana.

Foto: logo Reggiana