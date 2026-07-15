Esclusiva: Puerta, grande concorrenza. C’è anche il Bologna

15/07/2026 | 10:20:07

Gustavo Puerta è un profilo di grande centrocampista e lo ha dimostrato in più occasioni, anche al recente Mondiale con la Colombia. Sul centrocampista classe 2003 di proprietà del Racing Santander e con un contratto in scadenza tra tre anni c’è un forte interesse in giro per l’Europa. Anche al Bologna piace molto, Puerta è un pallino di Sartori che ogni tanto piazza colpi a sorpresa fuori budget (vedi Rowe). Il Bologna ha preannunciato una proposta di 16 milioni, il Racing chiede qualche milione in più, ci sono stati sondaggi di altri club e quindi non sarà una trattativa semplice. Ma intanto il Bologna si è iscritto alla corsa.

Foto: Instagram personale