Marco Modolo è in cima alla lista per la nuova difesa del Pordenone. Il centrale del Venezia, classe 1989, è fresco reduce da una retrocessione dolorosa ai playout contro la Salernitana, il suo bellissimo gol non è bastato per evitare il peggio. Punto di forza del Venezia, ora la carriera di Modolo può continuare sempre in serie B: trattativa in stato avanzato con il Pordenone.