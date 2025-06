Esclusiva: Parisi e Pio Esposito primi nomi nell’agenda della Lazio

02/06/2025 | 23:59:15

La Lazio farà un mercato calibrato, non rivoluzioni, ma aggiustamenti importanti cercando di mantenere l’ossatura. Sono questi gli accordi con Sarri, se uscirà qualcuno di importante (ma l’orientamento è mantenere tutti, anche Romagnoli) sarà adeguatamente sostituito. È ancora prematuro per parlare di mercato, ma presto si entrerà nel vivo. Un paio di nomi sono stati comunque valutati, Fabiano Parisi per la corsia mancina e Pio Esposito per l’attacco. Quest’ultimo è reduce da una stagione strepitosa con lo Spezia, anche se si è chiusa con la delusione della mancata promozione. È di proprietà dell’Inter e all’Inter spetterà l’ultima parola: Esposito piace a tutti, aveva sondato anche il Napoli, è ancora presto per stabilire quale sarà il suo futuro.

Foto: Instagram personale