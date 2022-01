Esclusiva: panchina Genoa, resiste Nicola. Sondaggio per Gattuso. E Maran…

Il Genoa ha incassato il no di Labbadia e sta andando alla precipitosa ricerca di un allenatore. Queste le ultime: il Genoa, oltre Shevchenko, ha altri due allenatori sotto contratto. Fin qui non ci sono stati contatti con Ballardini, mentre Rolando Maran non ha avuto fino alle 19,30 contatti ufficiali, significa che il Genoa sta valutando altre opzioni. Di sicuro quella legata a Davide Nicola, che vi abbiamo anticipato, ma poco fa è stato fatto un sondaggio con Rino Gattuso per sondare la sua disponibilità.

Per la cronaca ricordiamo aveva detto no al Genoa in un paio di occasioni durante la gestione Preziosi, vedremo i prossimi sviluppi. Il Genoa si è trovato spiazzato dal no di Labbadia, ha fatto altri sondaggi all’estero ma evidentemente – in una situazione così disperata – vuole una situazione rapida, essendo già in chiaro ritardo.

