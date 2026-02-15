Esclusiva: panchina Avellino, in quota Caserta. Il borsino

16/02/2026 | 00:03:37

L’Avellino ha ormai deciso di esonerare Raffaele Biancolino, come anticipato poche ore fa. Manca solo il comunicato ufficiale, ma la scelta è fatta. In tarda serata è partito il casting per una scelta rapida, Pagliuca non è il nome forte, l’ex Empoli è stato valutato ma non convince. Salgono le quotazioni di Fabio Caserta, esonerato lo scorso novembre dal Bari e che per regolamento può tornafe ad allenare. Valutato anche D’Angelo come soluzione alternativa, potrebbe esserci un altro nome ma la selezione ormai è stata fatta.

Foto: sito Bari