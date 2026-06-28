Esclusiva: Palermo, pressing per Moreo. Ma c’è anche Manuel De Luca

28/06/2026 | 19:35:22

Il Palermo è al lavoro per una squadra super competitiva in modo da poter dare l’assalto alla Serie A senza passare dai playoff. È ripartito il pressing per Stefano Moreo, vecchio pallino di Pippo Inzaghi che lo ha allenato: il Pisa non è convinto di privarsene, chiede tanto, ma i rosanero ci stanno riprovando con forza. Occhio, però, a Manuel De Luca soluzione di spessore per il reparto offensivo: l’attaccante è tornato a Cremona dal prestito di Modena, ha diverse squadre di B interessate (compreso il Padova), ma alla corsa si è iscritto anche il Palermo.

Foto: X Pisa