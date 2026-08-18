Esclusiva: Obaretin, si muove anche lo Sturm Graz

18/08/2026 | 23:30:31

Nosa Edward Obaretin non ha fin qui lasciato il Napoli per l’emergenza in difesa. Con l’arrivo di Badiashile dal Chelsea le cose possono cambiare, qualche settimana fa era stato a un passo dal Genoa che lo aveva cercato anche a gennaio e vedremo se il club rossoblù sarà ancora interessato. Ma va registrato un forte interesse dello Sturm Graz nel corso della giornata, deciderà il Napoli con il placet del centrale classe 2003.

Foto: sito Empoli