Esclusiva: Noslin, a sorpresa spunta il Torino. I dettagli

25/01/2026 | 23:11:36

Con l’ingresso imminente di Daniel Maldini, qualcuno in casa Lazio uscirà. E il principale indiziato a sorpresa è Tijjani Noslin perché il Torino in serata ha fatto una richiesta ufficiale al club biancoceleste. Si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto, Baroni lo ha allenato proprio ai tempi della Lazio e lo aveva avuto anche Verona, quindi è un suo fedelissimo. La trattativa è appena iniziata, non ci sono accordi ma aperture. E quindi i margini per andare avanti.

Foto: Instagram Lazio