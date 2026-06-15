Esclusiva: Njie piace anche al Lecce. E c’è concorrenza

15/06/2026 | 23:45:08

Il Torino dovrà decidere il futuro di Alieu Njie, esterno offensivo classe 2005 che all’occorrenza può giocare anche da punta centrale. Nei mesi scorsi si era informato il Parma, negli ultimi giorni il Lecce ha messo gli occhi su un ragazzo che ha bisogno di giocare per confermare tutto il suo potenziale. Su Njie c’è anche l’Anderlecht con un altro club straniero, il Torino prenderà presto una decisione.

Foto: Instagram Torino