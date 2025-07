Esclusiva: Napoli, nuova offerta per Ndoye. E apertura Chelsea per Sterling

24/07/2025 | 17:27:35

Dan Ndoye è il primo nome nella lista del Napoli, verrà presentata una nuova offerta al Bologna nella speranza di poter trovare una soluzione. La richiesta del Bologna è di circa 40 milioni di base fissa più bonus più o meno semplici per arrivare a 45. Il Napoli ci riproverà, ma tiene aperte le altre piste. Soprattutto una, quella che porta a Raheem Sterling, classe 1994, in uscita dal Chelsea. E proprio con i Blues ci sono stati contatti fitti in giornata con apertura, considerato che l’esterno offensivo non rientra nei piani del club. Gli altri nomi sono in ribasso, ieri vi abbiamo parlato di Kevin dello Shakhtar, un 2003 che è stato proposto, piace, verrà valutato ma non in questa fase del mercato.

Foto: Instagram Bologna