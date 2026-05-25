Esclusiva: Napoli, la differenza (oggi) tra Italiano, Allegri e Areola

25/05/2026 | 18:33:00

Il Napoli deve scegliere l’allenatore e lo farà in breve tempo. Non escludiamo alcun tipo di sorpresa, ma la situazione oggi è così scandita. Vincenzo Italiano è un nome segnato in evidenza, una rincorsa partita la scorsa 8 aprile quando il Napoli aveva sondato De Zerbi che poi aveva deciso di accettare la proposta del Tottenham. Dopo gli indugi di Sarri che preferisce l’Atalanta, il Napoli tiene in caldo Italiano e aspetta il vertice tra il tecnico e il Bologna. Allegri non va escluso dalla lista, ma oggi insegue: le cose possono certamente cambiare, ma tra l’epilogo di ieri e le profonde riflessioni in questo momento siamo in una fase di stand-by. Nessuna chance per Areola e nessuna proposta in tal senso. Un chiarimento: mai abbiamo accostato Grosso al Napoli, in un video di oggi (a disposizione di tutti) abbiamo parlato solo di Fiorentina confermando quanto svelato da Luca Cilli per Sportitalia circa due mesi e mezzo fa.

Foto: X Bologna