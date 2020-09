Il Monza non si ferma. Nelle ultimissime ore ha fatto un offerta per Armin Gigovic, centrocampista svedese classe 2002 dell’Helsingborg, un talento di grande qualità. Su Gigovic c’era una trattativa in stato avanzato con il Genoa che poi non è stata definita. Adesso il Monza ci prova con convinzione.

Foto: sito Monza