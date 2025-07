Esclusiva: Milinkovic-Savic, contatti fitti con il Napoli. La tempistica

14/07/2025 | 23:42:31

Il famoso budget. Lo stesso che porterà il Napoli a fare una scelta definitiva sull’attaccante e che magari porterà anche a destinare una cifra importante per il portiere. Confermato quanto vi abbiamo svelato appena sabato scorso, trattativa riaperta a sorpresa per Milinkovic-Savic e contatti fitti anche nelle ultime ore. Il portiere serbo ha una clausola di 19 milioni per l’Italia e un po’ più alta per l’estero. Ma fino a quando avrà possibilità concrete di andare al Napoli non aprirà al Leeds che lo sta cercando. Coinvolto Ngonge, direttamente o indirettamente, prima scelta del Torino che deve prendere almeno due esterni offensivi (l’altro in lista, come anticipato, è Gaetano Oristanio). Il Napoli a maggior ragione investirebbe su MS se decidesse di fare un investimento più basso sull’attaccante (Lucca e non Nunez).

Foto: Instagram Milinkovic-Savic