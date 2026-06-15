Esclusiva: mercato libero, il Como mette 110 milioni. Monza e Sassuolo ok. La Lazio…

15/06/2026 | 22:59:09

C’è tempo fino al 30 giugno per evitare di fare un mercato a saldo zero, passaggio obbligato per chi ha una soglia di stabilità – indicata dalla FIGC – superiore allo 0,7 tra il costo complessivo e i ricavi. Certo, si potrebbe sistemare anche oltre il 30 giugno, ma con inevitabili conseguenze sulla programmazione. Il Como doveva 90 milioni e ne ha messi 110, non c’erano dubbi sul fatto che la questione sarebbe stata risolta rapidamente considerata la forza del club. Anche Monza e Sassuolo hanno risolto la pratica e non avranno alcun tipo di problema a fare mercato senza essere condizionati dalla necessità di fare un’uscita. Resta la Lazio, l’unica che deve mettersi in regola versando una ventina di milioni nel giro di un paio di settimane. Ci sono due strade: l’aumento di capitale, e sarebbe una novità rispetto alle recenti decisioni di Lotito. In caso contrario soltanto una o più cessioni potranno permettere di agire liberamente in questa sessione di mercato.

Foto: X Lazio