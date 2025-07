Esclusiva: Mandragora, la Fiorentina oltre il Betis. Incontro per il rinnovo

09/07/2025 | 15:35:51

Rolando Mandragora ha mercato, il Betis ci ha provato ma senza avvicinarsi sensibilmente. La Fiorentina in ogni caso non ha intenzione di privartene, lo ritiene funzionale al nuovo progetto tecnico affidato a Stefano Pioli. Mandragora ha contratto in scadenza tra poco meno di un anno con opzione rinnovo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per provvedere al prolungamento almeno per un’altra stagione.

Foto: Instagram Fiorentina