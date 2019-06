La Sampdoria frena (almeno per ora) in direzione Ruslan Malinovskyi, gioiello del Genk. Ieri sera era tutto fatto per il suo arrivo, cifra sotto i 15 milioni compresi i bonus. Ma Di Francesco chiede un esterno offensivo come priorità, l’obiettivo è Simone Verdi, non intoccabile a Napoli.

Foto: newsbeezer.com