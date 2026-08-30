Esclusiva: Luiz Henrique, la Roma accelera. I dettagli
30/08/2026 | 22:37:57
Luiz Henrique: la Roma accelera. Questo è l’importante aggiornamento che possiamo dare in questo minuto. Adesso la Roma può chiudere in qualsiasi momento con lo Zenit per l’attaccante brasiliano classe 2001 in uscita dallo Zenit San Pietroburgo. La valutazione del cartellino si avvicina ai 35 milioni. Ieri pomeriggio avevamo inserito per la prima volta in esclusiva Luiz Henrique nella lista della Roma, all’interno di una sfilza di nomi che qualche settimana comprendevano vari interpreti, lui compreso. Dalla svolta di ieri pomeriggio all’accelerata di pochi minuti fa: ora la Roma può decidere di chiudere.
foto insta luiz henrique