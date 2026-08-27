Esclusiva: Licina, ci provano Avellino e Cremonese. Il Parma osserva

27/08/2026 | 23:15:27

Adin Licina è un giovane, classe 2007, ma dalle qualità indiscutibili. Il ragazzo tedesco ex Bayern può giocare in tutti e tre i ruoli alle spalle dell’attaccante, la Juventus (che lo apprezza parecchio) non vuole perdere il controllo della situazione. Ci sono tanti club che ci stanno provando: l’Avellino (che è anche su Sottil) e la Cremonese in B, ci sono stati sondaggi anche dal Parma in Serie A e si cercherà di individuare la migliore soluzione possibile.

Foto: Sportitalia