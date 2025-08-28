Esclusiva: Lazio, incontro con l’agente di Lorenzo Insigne

29/08/2025 | 00:05:24

La Lazio è assolutamente immobile sul mercato, non potrebbe essere diversamente per le note vicende, ma Lorenzo Insigne continua ad aspettare. L’ex Napoli, svincolato, ha ricevuto diverse offerte sia dall’Italia che dall’estero, negli ultimi giorni ci ha provato anche l’Udinese, ma almeno fin qui Insigne ha voglia di aspettare. Una storia che è nata quasi due mesi fa, era il 4 luglio quando ve l’avevamo anticipata, e in quel periodo si onestava che l’attaccante esterno non avrebbe aspettato per troppo tempo. Le cose possono cambiare ogni giorno, ma intanto Insigne aspetta ancora. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il suo agente e Lotito a Cortina, la Lazio non sa se potrà agire sugli svincolati a settembre-ottobre oppure solo più avanti. Ma nel frattempo Lorenzo, che stravede per Sarri, prende ancora tempo nei riguardi di chi gli ha offerto un contratto.

Foto: facebook Toronto