Valentino Lazaro tornerà all’Inter per fine prestito dopo la parentesi Newcastle, ma ovviamente non resterà in nerazzurro. Ci sono contatti avviati in Bundesliga, hanno chiesto informazioni sia il Lipsia che il Borussia Mönchengladbach, soprattutto quest’ultimo club potrebbe presentare una proposta nei prossimi giorni. E comunque Lazaro è pronto per una nuova esperienza lontano dall’Inter.

Foto: sito Inter