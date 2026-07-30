Esclusiva: l’Avellino vira su Cinquegrano per la fascia destra

30/07/2026 | 12:02:58

L’Avellino sta per cambiare obiettivo sulla fascia destra. Ha aspettato a lungo Lulli, che per il momento Gasperini non intende liberare, e così il club irpino ha virato a sorpresa su Simone Cinquegrano, classe 2004 di proprietà del Sassuolo rientrato da un’esperienza con l’Inter Under 23. Siamo in uno stato avanzato, l’Avellino è sul punto di definire l’operazione per consegnare a Nesta una pedina interessante per la corsia destra.

Foto: Instagram Cinquegrano