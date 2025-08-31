Esclusiva: la Juve cerca un terzino, dialoghi con il Nizza per Clauss

01/09/2025 | 00:36:16

La Juventus cercherà di coprire tutti i ruoli in queste ultimissime ore di mercato. E ci sono dialoghi in corso con il Nizza per il terzino destro Jonathan Clauss, terzino destro di esperienza (classe 1992) che non è più intoccabile per il club francese. I dialoghi stanno andando avanti, la Juventus cerca una nuova pedina per allungare l’organico su quella fascia, vedremo se i dialoghi porteranno a un accordo nelle prossime ore.

Foto: Instagram Clauss