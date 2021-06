Esclusiva: Kostic-Lazio, avanti. Inzaghi vuole Lazzari

Avanti per Kostic alla Lazio. Contatti blindatissimi, volontà della Lazio di chiudere l’operazione e disponibilità dell’Eintracht che deve cedere. Ripetiamo: si può fare anche in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma il profilo è stato individuato. La Lazio penserà alle uscite: oltre a Correa, che piace anche al Tottenham, occhio a Manuel Lazzari che non è incedibile. Si ragiona su una base di almeno 18 milioni più bonus, chiaro che prima bisognerà cedere Hakimi (Chelsea o Psg, vedremo se l’Inter accetterà una contropartita tecnica), a Inzaghi piace Lazzari. Per quanto riguarda Radu resterà in biancoceleste, ulteriore conferma che non era “a un passo dall’Inter…”.

Foto: Twitter Europa League