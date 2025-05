Esclusiva: il Tottenham apprezza il difensore centrale Francesco Coppola

22/05/2025 | 23:59:10

C’è un difensore centrale che fatto bene in Serie C, stiamo parlando di Francesco Coppola, classe 2005, appena eliminato con la Vis Pesaro nei playoff e di proprietà del Pisa. Sul ragazzo negli ultimi mesi hanno acceso i riflettori diversi club importanti, compreso il Tottenham che lo ha fatti seguire in più occasioni e lo ha apprezzato. Vedremo se la manifestazione di interesse si trasformerà presto in qualcosa di più concreto.

Foto: Instagram Coppola