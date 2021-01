Non soltanto Federico Bonazzoli, obiettivo per l’attacco. Nelle ultime ore il Crotone ha mosso passi concreti per Mattia Sprocati, esterno offensivo che ha un contratto con il Parma in scadenza a giugno 2023. Un profilo che piace molto al Crotone, situazione da seguire.

Foto: Sito Parma