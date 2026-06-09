Esclusiva: il Bournemouth propone Jimenez per Mandas. La Lazio riflette

10/06/2026 | 00:08:55

Il Bournemouth non si è ancora rassegnato a perdere Mandas, ma non vuole sborsare quanto chiede la Lazio dopo la mancata qualificazione europea. Nello stesso tempo la Lazio sta pensando seriamente di affidare a Mandas la titolarità con Motta al suo fianco, ma prima deve trovare tutti gli accordi con l’Inter per Provedel. Nelle ultime ore il Bournemouth, che evidentemente crede in Mandas, ha proposto uno scambio con Alex Jimenez, l’ex Milan finito al centro della cronaca per vicende extracalcistiche. La Lazio ha memorizzato, rifletterà, ma per il momento non ha dato una risposta.

Foto: Instagram Lazio