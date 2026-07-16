Esclusiva: il Bari su Grgic. In lista Della Morte. E su Gomez….

16/07/2026 | 11:40:16

Il Bari sta cercando di costruire una squadra all’altezza, partendo dall’attacco. L’assalto a Guido Gomez è stato reale, ma il Crotone per il momento fa muro, vedremo se i pugliesi ci torneranno in un’altra fase del mercato. Nel frattempo per il reparto offensivo ci sono conferme su Parigi del Latina, forte interesse anche per Butic della Casertana. Novità a centrocampo: nel mirino Lukas Grgic centrocampista austriaco classe 1996 ex Rapid Vienna. Per la fascia destra offensiva l’obiettivo è Matteo Della Morte classe 1999 rientrato a Vicenza dopo l’esperienza di Benevento.

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