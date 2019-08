Esclusiva: il Bari non si ferma, ora Cissé dal Verona!

Il Bari non si ferma, il suo mercato è straordinario. Trattativa in stato avanzato con il Verona per Karamoko Cissé, punta centrale con altri due anni di contratto (si tratta di un ritorno). Il Bari è uscito allo scoperto e ha fondate speranze di centrare un altro colpo. Tutto questo perché Gennaro Tutino è in uscita dal Napoli, destinazione Hellas. E il suddetto passaggio può dare la spinta decisiva per Cissé al Bari, considerato che stiamo parlando della stessa proprietà.

Foto: Bari Twitter