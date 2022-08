Esclusiva: Gnonto-Leeds, domani può essere il giorno. I dettagli

Wilfried Gnonto è andato in panchina con lo Zurigo nell’impegno odierno di Europa League, entrando soltanto negli ultimi 20 minuti. Ulteriore conferma che il mercato chiama, a maggior ragione con un contratto in scadenza. Domani può essere il giorno con il Leeds in pressing e con la possibilità di definire i dettagli. La richiesta è di 6-7 milioni più bonus, la proposta di 5 più bonus, non c’è una grande distanza. E lo Zurigo sa che non potrà tirare troppo la corda con un contratto in scadenza.

Foto: Twitter Zurigo