Il Brescia è in pressing per Romulo, ha l’accordo con il Genoa e ora confida di trovare gli accordi definitivi con il diretto interessato. In caso di fumata bianca, tre nomi sul taccuino: a parte Giulio Donati, svincolato, sono stati proposti anche Michel Macedo Rocha Machado, più semplicemente Michel, classe 1990, in forza al Corinthians e un giovane terzino colombiano.

Foto: Agoramanidia