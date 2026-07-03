Esclusiva: Genoa, concreto interesse per l’attaccante Bentayeb

03/07/2026 | 12:45:53

Il Genoa cerca un attaccante e tra i candidati un profilo concreto è quello di Tawfik Bentayeb, marocchino classe 2002 tornato all’Union Touarga dopo l’esperienza in Francia con il Troyes. E Bentayeb è stato grande protagonista del ritorno in Ligue1 della sua ex squadra, gol e assist nel segno della continuità. Non a caso diversi club francesi hanno gli occhi addosso a Bentayeb, nelle ultime ore si è inserito anche il Genoa che spera di anticipare la concorrenza.

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