Esclusiva: Galatasaray e Noa Lang, l’offerta in caso di stop per Leao

28/08/2026 | 00:01:54

Il Galatasaray rischia di perdere la volata per Leao, ma non può restare senza un esterno offensivo. È una soluzione che vi avevamo svelato già lo scorso 13 agosto, ora è tornata prepotentemente di moda. Il club turco sta pensando al ritorno di Noa Lang, pronto a formalizzare una proposta molto vicina ai 25 milioni che chiede il Napoli, possibile formula il prestito con obbligo di riscatto. I primi contatti sono già partiti, il Galatasaray cerca una soluzione alternativa in caso di virata definitiva di Leao in direzione Aston Villa. Attesa.



Foto: X Galatasaray